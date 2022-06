Giubileo di Platino: la regina Elisabetta accusa “malessere”, oggi salterà la messa

MeteoWeb

La regina Elisabetta II ha ricevuto ieri l’ennesima ovazione per un regno da record, a chiusura dell’evento che ha inaugurato le celebrazioni pubbliche del suo Giubileo di Platino sul trono, traguardo mai raggiunto da alcun sovrano nella storia della monarchia britannica. Un evento che la sovrana 96enne ha “apprezzato molto” ma che l’ha affaticata: in serata Buckingham Palace ha reso noto che non parteciperà alla messa ringraziamento di oggi alla cattedrale di Saint Paul di Londra, perché “oggi ha provato un certo malessere“. Prevale, quindi, la cautela, per proteggere la regina.

“La regina ha apprezzato molto la Birthday Parade e il Flypast di oggi, ma ha provato un certo malessere,” è stato riferito dal palazzo reale. “In considerazione del viaggio e delle attività richieste per partecipare domani al National Service of Thanksgiving presso la cattedrale di Saint Paul, Sua Maestà con grande riluttanza ha deciso di non partecipare“.