Gran Bretagna: trovate prove archeologiche dei primi abitanti di 600 mila anni fa

Gli archeologi hanno riportato alla luce resti risalenti a 600.000 anni fa dei primi abitanti della Gran Bretagna vicino a Canterbury, in Inghilterra. La scoperta, guidata dal Dipartimento di Archeologia dell’Università di Cambridge, ha trovato prove di primi esseri umani che risalgono tra 560.000 e 620.000 anni fa durante il Paleolitico. Il sito è stato identificato per la prima volta negli anni ’20 quando i lavoratori hanno trovato delle asce in un antico letto di un fiume, a cui i ricercatori hanno ora applicato moderne tecniche di datazione attraverso la datazione radiometrica, la datazione con radiofluorescenza a infrarossi (IR-RF) e gli scavi controllati del sito.

In uno studio, pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science, i ricercatori hanno confermato la presenza di Homo heidelbergensis, una specie o sottospecie estinta di umano arcaico che esisteva durante il Pleistocene medio e un antenato dei Neanderthal. Si pensa che l’Homo heidelbergensis sia disceso dall’Homo erectus africano durante le prime espansioni degli ominidi fuori dall’Africa a partire da circa 2 milioni di anni fa.

È noto che i primi esseri umani erano presenti in Gran Bretagna già da 840.000 e potenzialmente 950.000 anni fa, ma queste prime visite furono fugaci a causa dei freddi cambiamenti climatici glaciali che spinsero le popolazioni fuori dall’Europa settentrionale che colonizzarono la Gran Bretagna durante una fase di riscaldamento compresa tra 560.000 e 620.000 fa. Durante questo periodo, la Gran Bretagna era collegata all’Europa nella penisola nord-occidentale del continente europeo, consentendo alle popolazioni di migrare verso nuovi terreni di caccia probabilmente durante i mesi estivi più caldi.

Oltre a datare il sito, i ricercatori hanno scoperto nuovi manufatti di selce, inclusi i primi “raschietti“, la cui datazione a radiofluorescenza a infrarossi (IR-RF) è stata in grado di determinare il punto in cui sono stati sepolti studiando quando erano presenti granelli di sabbia di feldspato ultimo esposto alla luce solare.

Il dottor Tobias Lauer dell’Università di Tubinga in Germania ha dichiarato: “I manufatti sono esattamente dove li collocava l’antico fiume, il che significa che possiamo dire con sicurezza che sono stati realizzati prima che il fiume si spostasse in un’altra area della valle“. Homo heidelbergensis era un cacciatore-raccoglitore che mangiava una vasta gamma di cibi animali e vegetali. Molti degli strumenti scoperti potrebbero essere stati utilizzati per elaborare carcasse di animali, potenzialmente cervi, cavalli, rinoceronti e bisonti; così come tuberi e altre piante. La prova di ciò può essere vista negli strumenti a scaglie e asce dai bordi taglienti presenti nel sito. La presenza di strumenti per raschiare e perforare, tuttavia, suggerisce che potrebbero essere state intraprese altre attività.

“La diversità degli strumenti è fantastica. Negli anni ’20, il sito produsse alcune delle prime asce mai scoperte in Gran Bretagna. Ora, per la prima volta, abbiamo trovato rare prove di strumenti per raschiare e perforare in questa tenera età“, ha affermato il dottor Alastair Key dell’Università di Cambridge.

Il dottor Tomos Proffitt del Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, che ha analizzato i manufatti, ha dichiarato: “I raschietti, durante il Paleolitico, sono spesso associati alla preparazione della pelle degli animali. Il ritrovamento di questi manufatti potrebbe quindi suggerire che le persone in questo periodo stessero preparando pelli di animali, forse per vestirsi o rifugi”. La gamma di strumenti in pietra, non solo dai reperti originali, ma anche dai nostri nuovi scavi più piccoli suggerisce che gli ominidi che vivevano in quella che sarebbe diventata la Gran Bretagna stavano prosperando e non solo sopravvivevano.