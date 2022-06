Violente grandinate tra Croazia e Slovenia: auto bloccate sulle strade e tanti danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nella sera di ieri, giovedì 2 giugno, un forte temporale con grandine e vento ha devastato la regione dello Zagorje, nella Croazia settentrionale. La situazione peggiore si è sviluppata nelle località lungo il confine con la Slovenia, dove sono caduti chicchi di grandine grandi come palline da tennis.

Secondo la gente del posto, la tempesta nella zona di Kumrovec, Zagorska Sela e Klanjec è stata così violenta che la grandine ha completamente coperto cortili di case, strade e prati in pochi minuti. Con un effetto che sembrava neve, aggiungono. Il sindaco di Kumrovec ha descritto la tempesta come una catastrofe e ha spiegato che enormi quantità di grandine sulle strade in alcuni punti hanno completamente bloccato il traffico, parlando di “disastro” (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). In alcune zone, la grandine si è accumulata fino a 70cm!

Tanti danni anche a Zagorska Sela. Il sindaco Ksenija Krivec Jurak ha riferito che “i campi di grano sono stati completamente distrutti, tutto era bianco come se nevicasse. Stava cadendo grandine grande come noci”. Molti agricoltori hanno affermato che i loro raccolti sono stati distrutti e hanno definito la situazione un disastro per il raccolto di quest’anno.

Anche Zlatko Brlek, sindaco di Klanjec, si aspetta molti danni: “è molto forte, il temporale è arrivato dalla Slovenia, è durato cinque minuti”, ha detto, spiegando che è caduta prima grandine delle dimensioni di una nocciola e poi delle dimensioni di una noce. “Il danno alle colture e ai vigneti è sicuramente al 100% e semplicemente non ho parole per descriverlo“, ha aggiunto Brlek all’agenzia di stampa croata Hina. Una precisa valutazione dei danni è ancora in corso, riferisce l’agenzia di stampa slovena STA, osservando che i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati in operazioni di pulizia dopo la devastazione.

A Ceglje, Gudci Draganicki, Izimje e Pribic, la grandine ha danneggiato i tetti di diverse case. A Stubicka Toplice un albero è caduto sulle linee elettriche sotto l’assalto della grandine.

I chicchi di grandine hanno raggiunto la dimensione maggiore in Slovenia, con una media di 6cm nella regione di Celje, la terza città più grande della Slovenia a est.