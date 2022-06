Grandine come palle da golf nella Loira: altra sfuriata temporalesca in arrivo nel cuore dell’Europa

MeteoWeb

Dopo il forte caldo della scorsa settimana, sono giornate di maltempo estremo in Francia, con forti piogge ma soprattutto grandine di grosse dimensioni che continua a colpire parte del Paese dall’inizio della settimana. Nella serata di ieri, anche la Loira ha sperimentato una grandinata mostruosa, con “chicchi” di ghiaccio come palle da golf, che hanno provocato danni ingenti. Nella regione di Roanne, non ci sono state vittime, ma la grandine ha danneggiato numerosi tetti e i Vigili del Fuoco hanno realizzato 466 interventi, 360 solo a Coteau. Nella gallery scorrevole in alto e nel video in fondo all’articolo, alcune immagini della violenta grandinata.

Nello stesso momento, a Lione, un po’ più a est, sono caduti 51mm di pioggia, un record per il mese di giugno.

Ma il maltempo continuerà a creare problemi in Francia anche nelle prossime ore, a causa di una violentissima sfuriata temporalesca che tra stasera e domani, interesserà non solo la Francia, ma anche Germania, Austria e Svizzera.

Estofex, European Storm Forecast Experiment, ha emesso un livello di allerta 2 per Francia meridionale e orientale, Svizzera occidentale e Germania sudoccidentale per grandine e raffiche di vento.

Una massa d’aria umida diventa instabile in risposta a un riscaldamento dei bassi livelli. Sulle aree citate, sono previste tempeste diffuse che si organizzeranno rapidamente in un deep layer shear di 20m/s. Previste grandinate distruttive ma anche forti raffiche di vento e forti piogge.