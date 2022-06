Puglia bersagliata dal maltempo: grandine nel Tarantino, allagamenti e colture ko | FOTO

MeteoWeb

Nubifragi, forte vento, grandine e persino tornado. Oggi il maltempo non ha risparmiato niente alla Puglia, colpita da forti temporali. Forti piogge, insieme ad un’intensa grandinata, si sono abbattute sulle zone interne del Tarantino, in particolare sulle località di Lizzano, Montemesola e Torricella, causando disagi e allagamenti, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Pesanti anche i danni inferti all’agricoltura. “I danni purtroppo sono ingenti – ha affermato Pietro De Padova, Presidente dell’area Due Mari (Taranto-Brindisi) di Cia Agricoltori Italiani della Puglia – Nel pomeriggio di oggi ci sono giunte decine di segnalazioni e, sui nostri social, abbiamo documentato la furia e gli effetti della grandine”. “Nelle prossime 24-48 ore – ha annunciato il direttore di CIA Due Mari, Vito Rubino – dovranno essere completate le verifiche sul campo, ma il quadro è davvero drammatico. Invitiamo gli imprenditori agricoli a segnalare i danni rivolgendosi alle nostre sedi, in modo da poterci attivare anche presso le istituzioni”.