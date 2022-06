Guerra Ucraina, addio ai bastoncini di pesce? In Germania è quasi merce rara

MeteoWeb

E’ panico tra i produttori tedeschi di bastoncini di pesce. Il 70% del merluzzo bianco dell’Alaska arriva in Germania attraverso la Russia, e dunque se le sanzioni all’importazione saranno ampliate, le forniture potrebbero fermarsi. Matthias Keller, amministratore delegato dell’Associazione federale dell’industria della pesca tedesca sostiene che secondo lui, è possibile sostituire il merluzzo bianco con altri tipi di pesce ma “sono necessari volumi enormi, che al momento non sono disponibili sul mercato mondiale”.

Il pollock dell’Alaska, noto anche come merluzzo bianco dell’Alaska, utilizzato per la produzione, non proviene esclusivamente dall’Alaska, ma principalmente dalle acque russe. Finora non vi è alcun divieto all’importazione di pesce russo – scrive Bild -, ma ad aprile la Commissione Ue ha approvato un pacchetto di sanzioni che vieta l’importazione di crostacei e caviale dalla Russia. Se le sanzioni all’importazione venissero estese, i trasformatori di pesce tedeschi si metterebbero nei guai, afferma Christopher Zimmermann dell’Istituto Thünen per la pesca nel Mar Baltico del “Tagesschau“. Perché circa il 70% del merluzzo bianco lavorato in Germania proviene dalla Russia. “Questa perdita non sarebbe stata compensata. Semplicemente non c’è specie di pesce al mondo che potrebbe essere facilmente sostituito dal merluzzo bianco dell’Alaska“, afferma l’esperto.

Un aumento dei dazi all’importazione avrebbe anche un impatto significativo sui prezzi in Germania, sull’approvvigionamento ittico e, in definitiva, sui posti di lavoro tedeschi. Keller condivide l’opinione che l’Alaska Pollock sia indispensabile. I loro prodotti potrebbero essere realizzati anche con altre specie ittiche come il nasello, il merluzzo o il pangasio. Ma ciò non basta: “Per sostituire il pollock dell’Alaska sono necessarie enormi quantità che attualmente non sono disponibili sul mercato mondiale in quantità comparabili con breve preavviso“, afferma Keller del “Tagesschau”. Anche se per il momento è ancora possibile fare affari con la Russia, l’UE deve adattarsi anche ad altri fornitori a lungo termine.

Un altro problema: come la pesca americana, anche quella russa è certificata MSC. Se non è possibile verificare se gli standard del certificato di sostenibilità sono soddisfatti, la pesca russa perde l’etichetta dopo un anno.

Crisi a lungo termine dei bastoncini di pesce ‘inevitabile’

Zimmermann ha spiegato che “al momento non c’è alcuna crisi dei bastoncini di pesce, ma a lungo termine sarà inevitabile“. E non basta. Oltre agli effetti dell’invasione russa dell’Ucraina, c’è un altro problema sul mercato ittico internazionale: gli effetti dei lockdown da coronavirus in Cina. Questi fermi completi nella produzione e nella lavorazione hanno causato notevoli ritardi dall’inizio della pandemia. Dopotutto, il pesce pescato in America e in Russia viene spesso inviato in Cina per essere sfilettato. Più di recente, il più grande porto del mondo, Shanghai, si è trovato in difficoltà. Pochi giorni fa, uno sciopero di avvertimento ha paralizzato per ore tutti i principali porti marittimi tedeschi, aggravando ulteriormente la situazione.