Guerra Ucraina: Draghi, Macron e Scholz oggi a Kiev per ribadire l’impegno europeo

I leader di Italia, Francia e Germania sono giunti a Kiev per ribadire l’impegno europeo: la visita nella capitale ucraina di Mario Draghi, Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz conferma l’unità europea sulla questione, anche alla luce della richiesta di adesione del Paese all’UE per la quale Kiev. La visita che rappresenta un’importante opportunità per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che negli ultimi giorni ha ribadito più volte la richiesta di ulteriori aiuti militari.

E’ in programma alle 14 ora italiana, le 15 in Ucraina, una conferenza stampa congiunta. L’incontro con la stampa seguirà i colloqui tra i tre leader europei e Zelensky presso il Palazzo presidenziale di Kiev.