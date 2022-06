Guerra Ucraina, Roscosmos annuncia: iniziata la produzione dei super missili Sarmat

MeteoWeb

Le imprese del gruppo Roscosmos hanno già iniziato a produrre il nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat in serie: lo ha annunciato il direttore generale dell’agenzia spaziale russa Dmitry Rogozin all’emittente Rossiya 24. “Abbiamo già iniziato a creare missili prodotti in serie. Partiamo dal fatto che entro la fine dell’anno dovremo mettere in servizio di combattimento la prima batteria a Uzhur, nel territorio di Krasnoyarsk,” ha affermato Rogozin.

Il missile balistico intercontinentale (ICBM) Sarmat è stato sviluppato presso lo State Rocket Center ed è in grado di trasportare un veicolo di rientro multiplo del peso fino a 10 tonnellate in qualsiasi parte del mondo, sia attraverso il Polo Nord che quello Sud. Il primo lancio del missile è stato effettuato dal cosmodromo di Plesetsk nella regione di Arkhangelsk il 20 aprile, e ha avuto successo.