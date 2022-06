Guerra Ucraina, IEA: “l’Europa si prepari allo stop totale del gas russo”

MeteoWeb

L’Europa deve prepararsi a uno stop completo delle forniture di gas russo questo inverno, secondo il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA). “L’Europa dovrebbe essere pronta nel caso in cui il gas russo sia completamente tagliato fuori,” ha affermato Faith Birol in un’intervista al Financial Times. La riduzione delle forniture decisa dalla Mosca la scorsa settimana può essere una premessa di altri tagli, una sorta di “leva” per la guerra all’Ucraina, ha spiegato Birol.