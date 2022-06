I livelli di metano sono aumentati nel 2020 nonostante i blocchi

MeteoWeb

Un team di scienziati dell’Università di Leeds ha utilizzato i dati del satellite Copernicus Sentinel-5P per individuare le posizioni con grandi picchi di emissioni di metano. Questi risultati sono stati presentati durante il Living Planet Symposium dell’ESA che si è svolto il mese scorso a Bonn, in Germania.

Il metano ha una miscela di fonti sia naturali che antropogeniche. Circa il 40% delle emissioni di metano proviene da fonti naturali, mentre il 60% proviene da fonti antropiche come l’agricoltura, lo sfruttamento dei combustibili fossili e le discariche.

Una delle maggiori fonti di emissioni di metano proviene dalle zone umide – un’area di terra coperta da acqua o satura di acqua – ma c’è ancora incertezza su come rispondono ai cambiamenti climatici e alle variazioni a breve termine, come l’El Oscillazione Niño-Sud.

La combinazione dell’elevato potenziale di riscaldamento globale del metano e della durata relativamente breve nella nostra atmosfera di circa nove anni, significa che se riduciamo le nostre emissioni di metano, possiamo parzialmente mitigare l’impatto umano del cambiamento climatico su una scala di tempo relativamente breve, mentre le emissioni globali di anidride carbonica sono ridotti.

Le misurazioni in situ di metano dal 2020 hanno mostrato il più grande aumento annuale delle concentrazioni di metano dagli anni ’80, con questo record superato nel 2021. L’anno del 2020 è stato unico a causa della pandemia globale, ma le concentrazioni di metano hanno continuato ad aumentare nonostante una riduzione dell’attività economica.

Le emissioni antropogeniche di metano hanno contribuito a un ulteriore 23% del forzante radiativo – una misura diretta della quantità di bilancio energetico della Terra che è sbilanciato – nella troposfera dal 1750.

Non è del tutto chiaro cosa stia guidando le recenti tendenze nelle concentrazioni globali di metano a causa dell’incertezza che circonda le fonti e i pozzi. Questo è il motivo per cui è importante monitorare i cambiamenti del metano atmosferico utilizzando satelliti come Copernicus Sentinel-5P . Il satellite mappa una vasta gamma di inquinanti come biossido di azoto, ozono, formaldeide, biossido di zolfo, monossido di carbonio e, naturalmente, metano.

Utilizzando le osservazioni ottenute da Sentinel-5P, il team ha scoperto che le misurazioni satellitari mostrano lo stesso aumento di metano dimostrato nelle misurazioni di superficie. Utilizzando la capacità di copertura globale di Sentinel-5P, il team ha identificato le regioni che hanno mostrato forti aumenti nel corso del 2020.

Queste regioni includono il Sud Sudan e l’Uganda nell’Africa centrale, insieme alle regioni settentrionali ad alta latitudine tra cui Canada e Russia. Nel 2019, le emissioni legate a grandi anomalie di precipitazioni positive dalle zone umide di Sudd nel Sud Sudan sono risultate essere oltre un quarto della crescita delle emissioni globali.

Le anomalie positive delle precipitazioni sul Sud Sudan e sull’Uganda sono continuate nel 2020. Oltre a grandi quantità di precipitazioni, c’è stato un alto tasso di rilascio di dighe dal Lago Vittoria con conseguente aumento del flusso d’acqua nel Nilo Bianco che alimenta le zone umide dell’Uganda e del Sudd.

I dati ottenuti da Sentinel-5P indicano che il 2020 sarebbe stato probabilmente un periodo di grandi flussi di metano in queste regioni. I dati satellitari sono stati anche confrontati con un modello di trasporto chimico chiamato TOMCAT, che simula il metano nella nostra atmosfera.

In Sud Sudan, c’è una discrepanza nel ciclo stagionale tra il modello TOMCAT e le osservazioni satellitari, che studi precedenti hanno messo in relazione al modello delle zone umide utilizzato nello studio. Ciò implica che le zone umide potrebbero essere un fattore dominante nel guidare le grandi concentrazioni di metano nel Sud Sudan durante il 2020.

In Canada, alte concentrazioni di metano nel 2020 si trovano nell’est, dove si trovano più zone umide. Le regioni di forte crescita del metano misurate in queste osservazioni satellitari indicano che le zone umide potrebbero aver contribuito in modo significativo al grande aumento del metano durante il 2020, tuttavia il lavoro sull’utilizzo di TOMCAT è ancora in corso per esplorare ulteriormente questi risultati.

Emily Dowd, dottoranda dell’Università di Leeds, ha dichiarato: “Le osservazioni di Copernicus Sentinel-5P hanno dimostrato che le zone umide globali continuano a fornire un grande contributo al bilancio del metano atmosferico ed è importante che venga svolto ulteriore lavoro per comprendere appieno come risponderanno ai cambiamenti del nostro clima”.