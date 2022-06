Il satellite di comunicazione MEASAT-3d costruito da Airbus è pronto per il lancio

MeteoWeb

Il satellite per telecomunicazioni MEASAT-3d, costruito da Airbus, si trova a Kourou, nella Guyana francese, ed è pronto il lancio su un Ariane 5 il 22 giugno prossimo.

MEASAT-3d è il 57° satellite E3000 costruito da Airbus e sarà posizionato nello slot orbitale 91,5°E e collocato con MEASAT-3b, anch’esso costruito da Airbus. Questo nuovo satellite migliorerà in modo significativo la velocità della banda larga fino a 100 Mbps nelle aree con connettività terrestre limitata o assente in tutta la Malesia, continuando a fornire ridondanza e capacità aggiuntiva per la distribuzione video in HD, 4K e infine 8K nella regione Asia-Pacifico.

“MEASAT-3d si basa sulla nostra piattaforma satellitare Eurostar, altamente affidabile, che comprende l’attuale serie E3000, con 58 satelliti in orbita che hanno totalizzato oltre 1000 anni di operazioni di successo,” ha dichiarato Francois Gaullier, Head of Telecom Satellites di Airbus. “MEASAT è un cliente chiave per noi e siamo impazienti di vedere questo veicolo spaziale avanzato a supporto delle loro attività future”.

Oltre a disporre di capacità in banda C e Ku per servizi DTH, di distribuzione video e di telecomunicazione, il satellite è dotato di (i) una missione HTS in banda Ka con fasci multipli di utenti ottimizzati per fornire comunicazioni a banda larga ad alta velocità in Malesia per colmare il divario digitale nel Paese; e (ii) un payload in banda Q/V, primo nel suo genere nella regione Asia-Pacifico, che consente a MEASAT di studiare gli effetti di propagazione in regioni ad alta piovosità come la Malesia, al fine di consentire la progettazione dei propri satelliti di prossima generazione. Il satellite trasporta anche un carico utile di navigazione in banda L per il Korea Augmentation Satellite System (KASS) per KTSAT.

Sviluppato per oltre 19 anni di funzionamento in orbita, MEASAT-3d è stato progettato per avere una potenza elettrica di 12kW a fine vita.