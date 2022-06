Il CEO di Shell avverte: “impossibile sostituire le forniture di gas dell’UE con il GNL”

MeteoWeb

L’incertezza sui mercati globali del petrolio e del gas potrebbe rimanere per qualche tempo poiché la capacità inutilizzata è molto bassa mentre la domanda è ancora in ripresa, ha dichiarato oggi l’amministratore delegato di Shell Ben van Beurden. “Credo che per un po’ di tempo ci troveremo di fronte a un po’ di incertezza nei mercati,” ha affermato. “La capacità inutilizzata è molto, molto bassa,” ha proseguito, aggiungendo che, nonostante le sfide economiche e del Covid, la domanda globale di petrolio e gas è in ripresa, riporta Reuters.

I prezzi globali del petrolio e del gas sono aumentati quest’anno poiché le sanzioni occidentali alla Russia hanno tenuto le forniture di uno dei principali produttori mondiali fuori dalla portata della maggior parte degli acquirenti.

In Europa, le forniture di gas dei gasdotti russi sono diminuite a causa della manutenzione del Nord Stream 1, costringendo gli acquirenti europei a rivolgersi alle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) e suscitando preoccupazioni per le forniture prima del picco della domanda questo inverno.

“Penso che sarà impossibile coprire l’intera capacità di gasdotto fuori dalla Russia con il GNL,” ha affermato van Beurden. “Se non adotteremo misure significative, come ad esempio il risparmio energetico, forse un certo grado di razionamento, sarà un problema“.