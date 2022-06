Incendi in Sicilia: rogo in un bosco vicino al carcere di Agrigento

MeteoWeb

Un incendio di sterpaglie e bosco è divampato in contrada San Pietro ad Agrigento e le fiamme, dopo aver divorato 4 ettari di terreno, riescono ad entrare anche nell’area antistante la casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa. A mobilitarsi per evitare che il fuoco arrivi ai padiglioni, oltre alla Forestale e ai Vigili del fuoco, anche gli agenti della polizia penitenziaria. Per riuscire a spegnere il rogo nel più breve tempo possibile, è stato richiesto anche l’intervento di canadair. A coordinare le operazioni è il personale del distaccamento Forestale di Agrigento.