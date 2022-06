Incendi: fiamme minacciano le case, canadair in azione nel Crotonese

MeteoWeb

Si è reso necessario l’intervento di canadair dei Vigili del Fuoco questa mattina a Scandale, nel Crotonese, dove insieme ad una squadra di terra il velivolo ha tentato di domare un vasto incendio che è divampato nelle campagne circostanti, mettendo a rischio l’abitato. Altre due squadre di pompieri hanno operato per ore in località San Giorgio, a sud della città di Crotone, anche in quel caso il fuoco divampato tra le sterpaglie lambiva le abitazioni ma è stato domato. Il canadair della flotta nazionale dei Vigili del fuoco era già entrato in azione tre giorni fa quando un vasto incendio era divampato lungo la costa crotonese estendendosi dalla zona residenziale di Casarossa fino al promontorio di Capocolonna.

In quel caso è stato necessario effettuare 80 lanci d’acqua con l’aereo ed altrettanti con un elicottero della protezione civile regionale prima di avere ragione dell’incendio. Altra giornata infernale a causa degli incendi si è verificata sabato scorso con oltre venti interventi sull’intero territorio della provincia di Crotone. Le zone più colpite sono state il comune di Rocca di Neto, le località Salica e Gabella alle periferie di Crotone dove in via precauzionale è stata bloccata la tratta ferroviaria dato che le fiamme lambivano i binari. Uno dei roghi ha interessato anche la zona dell’aeroporto Sant’Anna propagandosi fino ai limiti della pista di volo dove i vigili del fuoco del locale distaccamento hanno avuto non poche difficoltà a domare le fiamme.