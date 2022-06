Incendi: in azione Canadair e squadre di terra nel Leccese

MeteoWeb

Un vasto incendio è divampato in provincia di Lecce, dove è entrato in azione un Canadair arrivato dalla base di Lamezia Terme. Un’area estesa per diversi ettari, tra macchia mediterranea e bosco, tra Ruffano Supersano presso il santuario della Madonna della Serra, è interessata da un rogo di dimensioni estese. Si tratta di uno dei più grossi roghi registrati dall’inizio della stagione. Sul posto sono presenti diverse squadre di vigili del fuoco e protezione civile.