Incendi Puglia: rogo nel Gargano, le fiamme rallentano

Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri in un’ampia zona del Gargano, in provincia di Foggia, tra Mattinata e Vieste. La Protezione civile della Regione Puglia ha predisposto in serata, in via precauzionale, un piano di evacuazione per circa 80 persone nel caso di un avvicinamento dell’incendio al villaggio turistico di Baia delle Zagare anche se le fiamme sono rallentate. Sul posto Vigili del Fuoco, volontari delle associazioni di Protezione civile, Arif, Polizia Locale di Mattinata, Polizia Stradale, Carabinieri.