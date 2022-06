Reggio Calabria, incendi tra le case: cittadini segnalano piromani, scattano le indagini | FOTO

MeteoWeb

Reggio Calabria ha vissuto un weekend terribile per gli incendi, tre in precisione, appiccati tra sabato pomeriggio e domenica sera sulle colline della periferia Sud della città, tra Morloquio, Maldariti e Gallina. L’incendio più serio è stato quello di contrada Morloquio, dove ieri sera sono dovute intervenire 6 pattuglie della Polizia di Stato e una squadra di Vigili del Fuoco proveniente da Melito di Porto Salvo perchè in città non c’erano pompieri disponibili. Le fiamme hanno lambito le case, e i residenti si sono dovuti prodigare con pale e pompe a salvare gli animali ricoverati in alcune stalle sfiorate dalle fiamme. Un contadino è intervenuto all’una di notte con un trattore per salvare la propria coltivazione di grano, tentando di creare una linea tagliafuoco.

I residenti hanno avvistato tre piromani salire nella zona residenziale, appiccare il fuoco a bordo strada e poi fuggire verso valle: hanno segnalato la circostanza alla Polizia che adesso farà partire le indagini, ricostruendo l’accaduto usufruendo anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza molto numerose nella zona. I tre incendi si sono verificati nella stessa vallata a distanza di poche ore uno dall’altro: è probabile che dietro ci sia la stessa mano. Una mano criminale che deve essere fermata al più presto.