Incendi Roma: rogo nella discarica di Malagrotta, scuole chiuse nel raggio di 6 km

Sotto controllo l’incendio divampato ieri in parte dell’ex discarica di Malagrotta a Roma: decine di vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per arginare le fiamme ed evitare che si estendessero ad altre strutture e si propagassero all’esterno. Per spegnere definitivamente il rogo, che ha interessato due capannoni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, potrebbero essere necessari giorni.

“Con Ordinanza del Sindaco disposta la sospensione delle attività scolastiche, ricreative e sportive nel raggio di 6 Km dal luogo dell’evento“, si legge nell’ordinanza pubblicata oggi. “Con Ordinanza del Sindaco contingibile e urgente di definizione delle misure precauzionali in seguito all’incendio verificatosi presso l’impianto di TMB di Malagrotta in data 15 giugno 2022, in attesa della redazione del modello di ricaduta degli inquinanti aereodispersi, e comunque per un periodo non superiore a 48 ore, in virtù del principio di precauzione, per un raggio di 6 km dal luogo dell’incendio e comunque limitatamente al territorio di Roma Capitale, si dispone: la sospensione delle attività educativo-didattiche e della attività ludico ricreative e sportive dei servizi educativi e dell’infanzia, compresi i centri estivi, pubblici e privati; il divieto di consumo degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell’area individuata; il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell’area individuata“. “Si raccomanda di limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva e di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti. In caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200“.