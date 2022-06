Incendi a Roma e provincia: evacuati palazzi

MeteoWeb

Tre vasti incendi nelle ultime ore tra Roma, Civitavecchia e Nettuno. Nella zona di Monteverde, quartiere della Capitale, le fiamme divampate da alcune sterpaglie hanno costretto a far evacuare alcune palazzine. Non risultano al momento feriti o intossicati.

Alle 14:15 circa, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire con numerose squadre a Civitavecchia per un incendio nella zona della campagna confinante con Tarquinia. In fiamme infine anche alcune sterpaglie nella zona di via Rocca di botte a Nettuno, originatesi da un fuoco acceso da un uomo per eliminare alcuni arbusti in un terreno privato. Le fiamme hanno coinvolto una casa senza persone. Nessun ferito o intossicato anche in questo caso. Nei tre casi sono intervenuti per monitorare la situazione anche alcuni agenti della Polizia di stato.