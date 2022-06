Incendi a Roma: sterpaglie in fiamme in varie zone della Capitale

MeteoWeb

Sono oltre venti gli interventi per incendi (alcuni domati) su cui i vigili del fuoco stanno intervenendo a Roma e in provincia. Caldo e siccità hanno favorito fuochi di sterpaglie in varie zone del territorio. Al momento si segnalano roghi sulla via Flaminia, in via Lucrezia Romana a Ciampino e in via Casale Agostinelli a Roma.

Particolarmente complesso l’incendio in via dei Castelbarco dove stanno lavorando tre squadre di pompieri con l’ausilio di due autobotti.