Incendi, giornata drammatica in Sardegna: 160 ettari bruciati

Giornata drammatica per gli incendi in Sardegna. Oggi sull’isola sono divampati 24 roghi, alcuni ancora in corso, che hanno mandato in fumo oltre 160 ettari di campagne e boschi. L’incendio più grave, ancora non domato, è scoppiato nelle campagne di Ozieri, in Provincia di Sassari, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteristica del Corpo forestale di Bosa. Qui le fiamme hanno percorso una superficie di circa 150 ettari di pascoli alberati e incolti.

Operazioni di spegnimento ancora in corso anche nell’agro di Codrongianos, dove sono intervenuti elicotteri provenienti dalle basi elicotteristiche di Anela, Limbara, Fenosu e Bosa. Dal primo pomeriggio hanno operato nella zona anche un Canadair di stanza ad Olbia ed un secondo proveniente da Ciampino. È atteso un terzo Canadair proveniente dall’aeroporto laziale.

A Torpè, nel Nuorese, sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi elicotteristiche di Farcana e Alà dei Sardi. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di uliveto e un ettaro di terreni incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nel pomeriggio. A Olzai, in Provincia di Nuoro, si è richiesto l’intervento di un mezzo aereo proveniente dalla base elicotteristica di Sorgono. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 2.5 ettari di uliveto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nel pomeriggio. Nelle campagne di San Giovanni Suergiu, Sud Sardegna, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteristica del Marganai. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2,5 ettari di canneto e incolto, ed è ancora in corso.

Infine a Nurri, Sud Sardegna, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteristica di Villasalto. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 6,5 ettari di pascolo cespugliato e incolto, le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.