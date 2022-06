Incendi in Sicilia, roghi nel palermitano: Vigili del fuoco al lavoro

MeteoWeb

Vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati in diversi incendi dolosi nel palermitano. Roghi sono divampati nella zona di Bagheria, Partinico, Casteldaccia, Trappeto. L’intervento delle squadre antincendio ha evitato che le fiamme di sterpaglie minacciassero le abitazioni.

Le alte temperature hanno favorito l’azione dei piromani ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco in diverse località, in particolare in provincia di Palermo. Sono stati segnalati roghi a Partinico e Trappeto, con una colonna di fumo visibile anche dall’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, bruciano anche ettari di vegetazione nel tratto di costa compreso tra Bagheria e Trabia, in particolare a Casteldaccia dove diverse sterpaglie nelle campagne sono state avvolte dalle fiamme, presumibilmente in modo doloso, e hanno costretto i forestali a spegnere i roghi.

In alcune circostanze, lambite anche le abitazioni vicine. Anche in provincia di Ragusa sono scoppiati alcuni incendi: uno di questi, domato per mezzo di un canadair, ha interessato il campo sportivo di Ispica, un altro rogo era arrivato a sfiorare un albergo della zona. Nella tangenziale di Catania, infine, nelle scorse ore le fiamme si erano propagate fino quasi a raggiungere un distributore di carburante, tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco che ha scongiurato il peggio.