Incendi in Sicilia e Sardegna: minacciate case e antenne INGV nel Catanese

Ancora incendi in Sardegna e Sicilia. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono tutt’ora impegnati su piu’ fronti per diversi incendi di sterpaglie e vegetazione, alimentati dal vento. I roghi in qualche caso hanno minacciato alcune abitazioni, oltre che alcune antenne dell’INGV a Nicolosi, nei pressi della zona di Mompilieri. Proprio in quest’area sono state impegnate squadre inviate dalla sede centrale del Comando provinciale e si e’ reso necessario anche il supporto aereo di un Canadair.

Situazione critica, ma adesso circoscritta, anche a Paterno’, in contrada Pietralunga, e ad Adrano, in contrada Raffo. Questi ultimi due roghi hanno interessato una vasta zona di macchia mediterranea ed hanno tenuto impegnate le squadre di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paterno’ e di Adrano.

Oggi sono scoppiati 13 incendi in Sardegna e per uno di essi, è stato necessario l’intervento di un elicottero del Corpo forestale, oltre alle squadre a terra, del sistema regionale antincendio. Il vasto rogo e’ divampato nelle campagne di Milis, in localita’ “Piscu Piu”, il cui spegnimento e’ stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Seneghe, coadiuvata dal gruppo GAUF giunto sul posto con un’autobotte ed un pick-up e dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Fenosu. L’incendio ha interessato una zona ricca di terreni coltivi di difficile accesso, la superficie totale e’ di circa 2 ettari. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo, grazie al pronto intervento, si sono concluse poco dopo le 17.