Incendi in Spagna: la lotta contro le fiamme prosegue tra Navarra e Castiglia e Leon | FOTO

Continuano in Spagna le operazioni per tentare di contenere vasti incendi che sono divampati in diverse zone del Paese negli ultimi giorni: le autorità locali hanno reso noto che al momento le situazioni più complesse riguardano i due roghi attivi in Navarra, mentre nella provincia di Zamora (Castiglia e Leon) si sta tentando di estinguere quello che ha devastato la Sierra de la Culebra. In Catalogna migliora la situazione relativa all’incendio di Artesa de Segre (Lleida).

Dopo giorni di temperature record, un aiuto arriva dal meteo: i valori sono attualmente più miti rispetto a quelli dell’ultima settimana.