Incendi USA: il fuoco di Contreras raggiunge l’Osservatorio nazionale di Kitt Peak

MeteoWeb

L’incendio di Contreras, in Arizona, ha raggiunto l’Osservatorio nazionale di Kitt Peak la mattina presto di venerdì 17 giugno 2022. “Stiamo lavorando con i vigili del fuoco del sito per valutare i danni e condivideremo i dettagli sulle strutture man mano che ne sapremo di più – fanno sapere dall’Osservatorio -. Rimaniamo in una situazione di incendio attivo con condizioni in rapido cambiamento“.

L’incendio di Contreras è iniziato sabato 11 giugno 2022 su una remota cresta dei monti Baboquivari, a nord del Baboquivari Peak, che si trova a sud del Kitt Peak National Observatory (KPNO), sulle terre della Tohono O’odham Nation. È stato innescato da un fulmine ed è stato esacerbato da un terreno accidentato di difficile accesso per i vigili del fuoco. Gli sforzi per ritardare le fiamme hanno avuto un successo limitato a causa del fumo pesante, dei venti forti e dei combustibili estremamente secchi.

Entro giovedì 16 giugno circa 11.500 acri stavano bruciando. Giovedì notte è stata presa la decisione di sgombrare una fila di alberi e cespugli sotto la cresta meridionale; che è stato per lo più completato prima di sera. Si è verificato anche lo sgombero delle singole cupole, delle infrastrutture critiche e dei serbatoi di propano infiammabile. Gli aerei ad alta capacità hanno lanciato ignifughi sulle principali aree dell’incendio. L’alimentazione al sito è stata interrotta venerdì mattina per motivi di sicurezza. La strada I386 per la vetta è chiusa.

Intorno alle 2:00 di venerdì mattina l’incendio, contrariamente alle aspettative dei vigili del fuoco, ha raggiunto la cresta sud-ovest dove si trovano il telescopio Hiltner da 2,4 metri, il telescopio McGraw-Hill da 1,3 metri, il Very Long Baseline Array Dish e il telescopio Uarizona da 12 metri. “A causa del perdurare della situazione, al momento non è possibile valutare se si siano verificati danni alle strutture. Provvederemo a segnalare eventuali danni il prima possibile“, si legge in una nota.

La temperatura nella regione di Tucson negli ultimi giorni ha raggiunto i 40 °C (105 °F). Le previsioni meteo per domani, sabato 18 giugno, saranno parzialmente nuvolose con possibili rovesci sparsi e temporali. “Il NOIRLab di NSF è profondamente grato ai vigili del fuoco che lavorano nel sito e per il supporto della comunità di Tohono O’odham in questo momento difficile. La sicurezza resta la nostra massima priorità“, conclude la nota stampa.