Spagna, grosso incendio forestale in Catalogna: evacuata piccola località | FOTO e VIDEO

Una forte ondata di caldo arroventa la Spagna da diversi giorni, portando temperature ben oltre i +40°C; oggi ancora punte di +42°C. Uno dei pericoli maggiori in condizioni simili e’ quello di incendi di grandi dimensioni. Le autorita’ catalane hanno attivato un’allerta per un grosso incendio forestale scoppiato nei pressi della localita’ di Baldomar, nella provincia nord-orientale di Lleida. Le fiamme sono attualmente fuori controllo (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Secondo Cadena Ser, sono in corso evacuazioni di abitanti della piccola localita’ di La Clua. Sul posto sono gia’ attivi i Vigili del Fuoco con decine di veicoli e mezzi aerei.

Attualmente sono attivi alcuni altri incendi e preoccupa in particolare uno in Navarra, nella zona della Sierra de Leyre.