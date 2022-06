Incendio a Lecce: vivaio distrutto e case danneggiate, evacuazioni | FOTO

MeteoWeb

Un incendio è scoppiato intorno alle 14.30 in localita’ San Cataldo a Lecce, mettendo a rischio un centinaio tra case, vivai e aziende agricole. Una ventina di persone sono state evacuate e il fuoco ha raggiunto anche alcune strade provinciali. In fumo, al momento, oltre 30 ettari; un vivaio e’ andato completamente distrutto mentre alcune case sono state danneggiate dalle fiamme (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

“La situazione – dice l’Agenzia regionale per le attivita’ irrigue e forestali (Arif) – e’ da codice rosso“, perche’ “il vento amplifica il propagarsi delle fiamme”. Gli operatori Arif sono intervenuti per mettere in sicurezza alcuni animali di una azienda agricola.

Sul posto sono al lavoro circa 50 unita’ tra operatori antincendio boschivo Arif, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, associazioni di volontariato e Carabinieri forestali. Un Canadair ha gia’ effettuato una decina di lanci. L’Enel, inoltre, e’ intervenuta per scollegare le utenze di energia elettrica dell’area, poiche’ le fiamme hanno raggiunto alcuni pali e cavi elettrici della rete.