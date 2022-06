Incendio Malagrotta, Arpa: “valori di diossine alti ma nei limiti di legge”

MeteoWeb

L’Arpa Lazio fornisce i dati dei rilievi eseguiti sia ieri che oggi dopo l’incendio di mercoledì al Tmb di Malagrotta a Roma. I dati degli inquinanti, anche se in aumento rispetto ai giorni precedenti, sono entro i parametri di legge e dunque non descrivono situazioni allarmanti. Le diossine, in particolare, si attestano sotto i limiti indicati dall’Oms pur evidenziando la presenza di “una fonte di emissione”.

L’Arpa nel suo rapporto sottolinea che “i valori del particolato (PM10 e PM2.5) misurati il 15 giugno nelle centraline dei comuni di Roma e Fiumicino non evidenziano un generale incremento delle concentrazioni rispetto ai giorni precedenti e non si rilevano superamenti del limite giornaliero del PM10“. L’analisi degli altri inquinanti (biossido di azoto, benzene) misurati presso la stazione di Malagrotta “evidenzia concentrazioni al di sotto dei limiti di legge”. Le concentrazioni sono raddoppiate ieri rispetto ai precedenti valori medi “per il venir meno della spinta delle polveri verso l’alto presente nelle prime e più attive fasi dell’incendio“.