Incendi Puglia: rogo nel Gargano domato con il canadair, “vento e temperature hanno aiutato”

Domato l’incendio divampato nel pomeriggio di ieri in un’ampia zona del Gargano, in provincia di Foggia, tra Mattinata e Vieste. “Il vento e le temperature ci hanno aiutato: l’incendio è rimasto sotto controllo per tutta la notte e da questa mattina è stato estinto grazie all’intervento dei canadair e degli uomini a terra,” ha affermato il comandate provinciale dei Vigili del fuoco di Foggia, Domenico de Pinto, che ha coordinato le operazioni di spegnimento.

“Condanniamo con fermezza questi atti: non abbiamo ancora l’ufficialità ma tutto quanto lascia pensare che il rogo possa essere di natura dolosa,” ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Mattinata Michele Bisceglia. Secondo una prima ricostruzione, “pare che gli inneschi siano stati due uno verso il basso dal lato mare e uno al di sopra“.

Resta ancora chiuso un tratto della SP53.