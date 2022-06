Grosso incendio nel sud della Spagna: evacuazioni in corso, feriti 3 pompieri | FOTO

MeteoWeb

Un grosso incendio sta divorando zone alberate nei municipi di Pujerra e Juzcar, in una zona chiamata Sierra Bermeja, in provincia di Malaga, nel sud della Spagna (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Mentre sono in corso i preparativi per l’evacuazione di abitanti della località di Benahavis, un municipio di circa 7.800 abitanti, giungono notizie di tre Vigili del Fuoco che sono rimasti feriti mentre partecipavano alle operazioni di spegnimento. Lo ha reso noto a media iberici Juanma Moreno, Presidente dell’Andalusia.

L’evoluzione del rogo ha portato le autorità locali a chiedere l’intervento dell’Unità Militare per le Emergenze, dipendente dal Ministero della Difesa. Secondo l’agenzia di stampa Efe, tale unità è stata messa in pre-allarme.

Già l’anno scorso, quest’area del sud della Spagna era stata interessata da un grave incendio, in cui aveva perso la vita un Vigile del Fuoco. Nei prossimi giorni in diverse zone della Spagna sono previste temperature diffuse di oltre +35°C, con punte di oltre +40°C.