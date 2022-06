Grosso incendio nel Viterbese: 40 ettari in fumo, Aurelia chiusa per ore

MeteoWeb

Un grosso incendio è scoppiato questo pomeriggio tra Montalto di Castro e Torre di Maremma, in provincia di Viterbo. Il fuoco non è arrivato a ridosso delle abitazioni ma ha sicuramente interessato rimessaggi agricoli. Le fiamme hanno lambito l’Aurelia, rimasta chiuse per ore.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche mezzi del soccorso stradale, ma al momento non si ha notizia di veicoli coinvolti. Intervenuti anche un elicottero della flotta regionale, Carabinieri, Protezione Civile e diversi mezzi del 118. L’incendio ha distrutto 40 ettari ma alcuni focolai sono ancora attivi. Una squadra dei Vigili del Fuoco è ancora al lavoro, per cui la stima potrebbe essere rivista.