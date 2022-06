Incidente aereo alle Hawaii: sei feriti, due gravi. Ignota la causa dello schianto | FOTO

MeteoWeb

Un elicottero turistico si è schiantato in un campo di lava delle Hawaii: dei sei passeggeri a bordo, tutti feriti, due sono in gravi condizioni. A causa della posizione remota del luogo dove è avvenuto l’incidente, per le vittime si è resto necessario essere trasportate in aereo dal sito alle ambulanze, rimaste in attesa sulle strade vicine.

L’elicottero da turismo è sceso vicino a South Point, intorno alle 17:30 ora locale di mercoledì 8 giugno 2022. Cyrus Johnasen, funzionario della contea, ha riferito che al momento dell’incidente sei persone erano a bordo dell’elicottero Bell 407, il quale apparteneva a Paradise Helicopters.

I funzionari hanno detto che il pilota – un uomo di 50 anni – e una ragazza di 19 anni, sono stati trovati in gravi condizioni e sono stati trasportati in aereo in un ospedale, come riporta Hawaii News Now. Le loro condizioni sembrano essere critiche, secondo l’Honolulu Star-Advertiser.

Il pilota era inizialmente rimasto intrappolato nell’aereo prima di essere salvato. Altre due donne, di 18 e 19 anni, e un uomo di 23 anni, sono stati portati in ospedale in ambulanza. Le immagini condivise sui social media mostrano il relitto mutilato dell’elicottero gravemente danneggiato, come è possibile vedere dalla gallery scorrevole in alto.

Il rotore dell’elicottero sembra attorcigliato e le sue porte pendono dai cardini. Mitch Roth, sindaco della contea delle Hawaii, ha descritto la situazione come ancora in via di definizione. Calvin Dorn di K&S Helicopters ha dichiarato: “La cura dei nostri passeggeri, membri dell’equipaggio e delle loro famiglie è la nostra massima priorità“. L’azienda sta collaborando con le autorità.

I vigili del fuoco hanno dovuto inviare elicotteri per salvare le vittime poiché non potevano accedere ai rottami su strada. L’aereo si è schiantato all’estremità meridionale della Big Island delle Hawaii.Già altre quattro persone erano morte dopo che l’elicottero di un appaltatore della Marina degli Stati Uniti si era schiantato sull’isola di Kauai a febbraio. Le vittime sono state identificate come il pilota Daniel Maurice, 64 anni, Patrick Rader, 55, Erika Tevez-Valdez, 42, e Matthew Haider, 44. Anche in questo caso non si sa cosa abbia causato lo schianto dell’elicottero.