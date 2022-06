L’India aumenta l’acquisto di carbone russo, nonostante le sanzioni

MeteoWeb

Gli acquisti di carbone russo da parte dell’India sono aumentati nelle ultime settimane nonostante le sanzioni globali contro Mosca approfittando di sconti fino al 30%, secondo due fonti commerciali e dati recensiti da Reuters. Mentre gli importatori europei evitano il commercio con Mosca, gli acquirenti indiani stanno assorbendo enormi quantità di carbone russo nonostante gli elevati costi di trasporto.

Gli acquisti di carbone e prodotti correlati da parte dell’India sono aumentati di oltre sei volte nei 20 giorni fino a mercoledì dallo stesso periodo dell’anno prima a 331,17 milioni di dollari, secondo i dati non pubblicati del governo indiano recensiti da Reuters.

Allo stesso modo, le raffinerie indiane hanno fatto incetta di petrolio russo a buon mercato evitato dai paesi occidentali. Il valore del commercio di petrolio dell’India con la Russia nei 20 giorni fino a mercoledì è balzato di oltre 31 volte a 2,22 miliardi di dollari. “I commercianti russi sono stati aperti con le modalità di pagamento e accettano pagamenti in rupie indiane e dirham degli Emirati Arabi Uniti“, ha affermato una fonte. “Gli sconti sono interessanti e questa tendenza all’aumento degli acquisti di carbone russo continuerà“.

Le unità offshore di trader di carbone russi come Suek AG, KTK e Carbo One con sede a Cipro, in luoghi come Dubai e Singapore, hanno offerto sconti dal 25% al 30%, innescando acquisti all’ingrosso di carbone termico russo da parte di commercianti che forniscono a servizi pubblici e produttori di cemento, il hanno detto le fonti. L’India ha acquistato una media di 16,55 milioni di dollari di carbone russo al giorno nelle tre settimane fino a mercoledì, più del doppio dei 7,71 milioni di dollari acquistati nei tre mesi successivi all’invasione russa del 24 febbraio, secondo i calcoli di Reuters.

Gli acquisti di petrolio sono stati in media di 110,86 milioni di dollari al giorno nel periodo di 20 giorni, più del triplo dei 31,16 milioni di dollari spesi nei tre mesi terminati il 26 maggio. L’acquisto all’ingrosso indiano di carbone russo è destinato a continuare, con le importazioni di giugno che dovrebbero essere le maggiori in almeno sette anni e mezzo, hanno mostrato i dati di tracciamento delle navi Refinitiv Eikon.