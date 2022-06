India: nuova pietra miliare per la prima missione spaziale con astronauti

MeteoWeb

Nuova pietra miliare per la missione spaziale indiana Gaganyaan: la Alpha Tocol Engineering Services, azienda del gruppo industriale Adani, ha consegnato ufficialmente all’agenza spaziale indiana il modulo costruito per la prima missione con cui il Paese invierà astronauti nello Spazio. E’ arrivato oggi al Centro spaziale Vikram Sarabhai di Thiruvananthapuram, in Kerala, realizzato su indicazioni dell’ISRO, in Karnataka, nello stabilimento di Peenya.

Il CMF-Crew module fairing rappresenta la carenatura che proteggerà l’abitacolo durante la fase di lancio della navicella.

La missione Gaganyaan è stata annunciata dall’ISRO 4 anni fa: il programma prevedeva inizialmente di lanciare gli astronauti nel 2022, ma la pandemia ha imposto uno slittamento al 2023.