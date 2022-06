Internet: la Russia lancerà 162 satelliti per il progetto Sfera

MeteoWeb

L’agenzia spaziale russa ha diffuso alcuni dettagli sul progetto della costellazione di satelliti Sfera: è prevista l’immissione in orbita di 162 satelliti, secondo quanto riporta Sputnik. “Nell’aprile 2022, il governo della Federazione Russa ha approvato il progetto Sfera, che nei suoi parametri attuali include 162 veicoli spaziali,” ha spiegato Roscosmos, precisando che il progetto include l’accesso a Internet a banda larga e i satelliti Internet of Things (IoT). Tali dispositivi consentiranno di superare il divario digitale delle regioni russe in termini di accesso a Internet a partire dal 2025.