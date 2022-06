Non solo Sardegna: invasione di cavallette anche in Romagna

MeteoWeb

Oltre alla Sardegna, anche le campagne della Romagna (provincia di Forlì-Cesena) sono invase dalle cavallette. Colpite in particolare le vallate dei fiumi Bidente e Savio, dove gli agricoltori denunciano danni alle colture di grano, foraggi e ortaggi. Gli insetti stanno depredando dalle coltivazioni ai piccoli orti privati. La proliferazione delle cavallette è dovuta alla concomitanza di condizioni favorevoli per la riproduzione: caldo e siccità. Con la costante aratura dei terreni si potrebbe scongiurare la loro proliferazione, ma non è possibile per la presenza delle colture ancora da raccogliere. Il picco dell’invasione dovrebbe essere vicino: poi sarà necessario un mese perché l’invasione si esaurisca naturalmente.