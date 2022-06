Israele, sensazionale scoperta archeologica: un milione di anni fa i nostri antenati utilizzavano il fuoco

MeteoWeb

Una ricerca pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences, condotta dagli scienziati del Weizmann Institute of Science, ha rivelato che un milione di anni fa, in Israele, i nostri antenati potrebbero essere stati in grado di utilizzare il fuoco. Il gruppo guidato da Filipe Natalio ha individuato prove di incendi nel sito di Evron Quarry, che risale al Paleolitico inferiore tra un milione e 800mila anni fa: gli studiosi hanno combinato tecniche spettroscopiche e apprendimento automatico per stimare l’esposizione al calore di strumenti di selce e resti faunistici.

Sono stati esaminati 26 strumenti e 87 resti faunistici: gli autori hanno scoperto che tali oggetti erano stati riscaldati a un’ampia gamma di temperature senza schemi spaziali associati alla variabilità della temperatura. Inoltre, sono stati scoperti 13 frammenti di zanne che sono stati esposti a temperature superiori a 600°C, mentre i sedimenti in cui i reperti ossei erano conservati non avevano registrato temperature superiori a 400°C.

I ricercatori hanno ipotizzato che gli ominidi che abitavano nella regione potrebbero essere stati in grado di utilizzare il fuoco. Ciò apre la strada a futuri ulteriori approfondimenti per tentare di rispondere agli interrogativi rimasti aperti.