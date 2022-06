L’Italia esplora la tecnologia idrica israeliana mentre aumentano i problemi di siccità

MeteoWeb

Mentre l’Italia combatte la peggiore siccità in circa 70 anni, un’ampia delegazione di società italiane di servizi idrici ha recentemente concluso una visita in Israele per cercare collaborazioni e partnership sulle tecnologie idriche, incontrando rappresentanti di startup, autorità governative ed entità commerciali.

La delegazione di 22 società italiane di servizi idrici e tre studi di ingegneria è stata ospitata all’inizio di questo mese dall’Israel Export Institute, un’agenzia governativa incaricata di facilitare opportunità commerciali, partnership e alleanze strategiche sotto la competenza del Ministero dell’Economia e dell’Industria. Le parti si sono incontrate a Tel Aviv e Gerusalemme per l’Israele Water Innovation Technology Summit e hanno visitato gli impianti di desalinizzazione, purificazione e conservazione dell’acqua di Mekorot, la compagnia idrica nazionale israeliana che afferma di fornire circa 1,7 miliardi di metri cubi di acqua all’anno. Mekorot collabora anche con le startup israeliane di tecnologia idrica per guidare soluzioni innovative.

Ami Levin, direttrice del Dipartimento per l’Europa presso il Ministero dell’Economia e dell’Industria, ha osservato che Israele ha dovuto affrontare sfide idriche “dal primo giorno”, in una regione con poca pioggia e un acuto bisogno di produrre agricoltura sostenibile e nutrire la sua popolazione. Israele ha dovuto “pensare fuori dagli schemi e trovare soluzioni innovative”, ha detto Levin al pubblico al vertice. “Siamo orgogliosi di aver avuto così tante storie di successo in Israele“. Levin ha affermato che la percentuale di riutilizzo dell’acqua in Israele è la più alta al mondo. Il Paese recupera circa il 90% delle sue acque reflue, principalmente per l’agricoltura.

Con oltre il 60% della sua terra desertica, Israele ha spinto per creare tecnologie per valorizzare ogni goccia d’acqua nel corso di diversi decenni. Oggi la maggior parte della sua acqua potabile proviene da impianti di desalinizzazione e Israele è considerato un leader mondiale in tutti gli aspetti della gestione dell’acqua.

Ci sono circa 250 aziende che sviluppano tecnologie e attrezzature per l’acqua in Israele, secondo i dati forniti nel 2019 dall’Israel Export Institute, e la nazione esporta circa 2,4 miliardi di dollari all’anno in tecnologie e attrezzature per l’acqua. Oltre 180 startup operano nei settori del trattamento delle acque reflue, irrigazione, sistemi idrici, gestione della rete idrica, tecnologie di desalinizzazione e rilevamento della qualità dell’acqua, secondo il database Finder su Start-Up Nation Central.

Alcune di queste società erano presenti all’Israel Water Innovation Technology Summit questo mese per presentare le loro soluzioni e offerte, tra cui Asterra, una società in grado di individuare e analizzare le perdite d’acqua dai tubi sotterranei utilizzando i dati satellitari; Kando, una società di intelligence e analisi dei dati sulle acque reflue; NUFiltration, che riadatta i dializzatori che hanno raggiunto la fine della loro vita e li utilizza come dispositivi di purificazione dell’acqua per i Paesi in via di sviluppo; e Lishtot, una startup che ha sviluppato dispositivi per rilevare rapidamente contaminanti nell’acqua come E. coli, piombo, arsenico, mercurio, rame e cloro.

Asterra e Kando operano già in Italia con l’aiuto del consulente e imprenditore italiano Franco Masenello, co-fondatore e CEO di BM Tecnologie Industriali e 2F Water Venture — società con sede in Italia che sfruttano le società idriche israeliane per opportunità di business nei settori civile, industriale e agricolo italiani. “Abbiamo già molti clienti italiani che utilizzano le soluzioni di Asterra e Kando“, ha detto Masenello a The Times of Israel durante l’evento.

Il CEO di Asterra, Elly Perets, ha affermato che la società combina geofisica, elaborazione del segnale, sviluppo di software e analisi dei dati per aiutare le imprese idriche a identificare le perdite d’acqua e quindi mitigare la perdita d’acqua. “Le tubature in tutto il mondo stanno invecchiando più velocemente del tasso di sostituzione. Stiamo assistendo allo 0,5-2% di perdita d’acqua all’anno”, ha detto Perets a The Times of Israel, sottolineando che si trattava di una quantità elevata. Asterra, ha affermato, ha una tecnologia collaudata in grado di “trovare tre o quattro volte, a volte anche 10 volte, il numero di perdite” rispetto ad altre soluzioni.

Fondata nel 2016 e precedentemente nota come Utilis, Asterra afferma di essere in grado di identificare l’acqua sotterranea vicino a infrastrutture critiche come condotte fognarie e di acqua potabile, strade, ferrovie e dighe e di fornire dati radar ad apertura sintetica (SAR) dai satelliti ai responsabili di società di servizi idrici, agenzie governative e società di infrastrutture. Oltre all’Italia, Asterra ha clienti negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Croazia e Thailandia e impiega circa 70 persone in tutto il mondo.

Ricerca di startup

Masenello è ora alla ricerca di altre società idriche israeliane per fornire soluzioni al mercato italiano. “Per noi è molto importante abbinare le startup [con le società di servizi pubblici] e scambiare esperienze. Stiamo cercando aziende che si adattino bene a un rapido time-to-market e che avviino più programmi pilota”, ha affermato Masenello, guardando alla società israeliana Takadu, lo sviluppatore di un sistema di gestione degli eventi acquatici, per un possibile progetto in Italia.

Paola Pagnotta, direttrice di CleanTech, Agriculture, Consumer Goods, Industry 4.0 presso l’ambasciata italiana in Israele, ha dichiarato a The Times of Israel che la delegazione di società di servizi idrici è stata la più grande in Israele negli ultimi anni. “Non abbiamo mai visto una delegazione così numerosa nel settore dei servizi pubblici per un evento mirato”, ha affermato.

Queste società di servizi idrici sono alla ricerca di “tecnologie pronte, tecnologie mature che possano essere integrate rapidamente nei mercati”, ha osservato. Allo stesso tempo, “vogliamo anche esporle a nuove tecnologie che forse non sono ancora pronte – magari tra 2-3 anni – che possono essere esplorate” in Italia.

Nell’ambito del vertice, la delegazione di aziende italiane ha visitato l’impianto di trattamento delle acque reflue di Shafdan di Mekorot nell’area di Tel Aviv comprendente il centro di ricerca e sviluppo, nonché l’impianto di desalinizzazione di Palmachim nei pressi di Ashdod, gestito dal GES Global Environment Solutions Group (già di proprietà del Gruppo Azrieli).

Masenello ha affermato che tali eventi sono molto importanti in quanto i delegati possono condividere esperienze e pratiche e imparare dai successi idrici di Israele. “Speriamo di fare questo [vertice] ogni anno, ospitato alternativamente in Israele e in Italia e in aree diverse. Vogliamo anche creare legami con le startup e rafforzare le relazioni con Mekorot e altre autorità idriche. Non è solo per gli affari, ma migliora anche i legami tra i Paesi“, ha affermato.