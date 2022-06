Justin Bieber con il volto paralizzato: “ho la sindrome di Ramsay Hunt”

MeteoWeb

“Ho la sindrome di Ramsay Hunt legata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando una paralisi del volto“: lo ha annunciato il cantante Justin Bieber su Instagram pubblicando un video in cui ha spiegato perché si prenderà una pausa dai concerti. “Per coloro che sono frustrati dalle cancellazioni dei miei prossimi show, posso dire che non sono ovviamente in grado” di effettuare una performance, ha aggiunto Bieber. “Andrà meglio, sto facendo molti esercizi per far tornare il mio viso alla normalità, ci vorrà del tempo“. “Come potete vedere, questo occhio non batte le palpebre. Non posso sorridere da questo lato del viso, questa narice non si muove. Quindi c’è una completa paralisi da questo lato del mio viso“. “Il mio corpo mi sta dicendo che devo rallentare“. “Spero che capiate. Userò questo tempo solo per riposarmi e rilassarmi e tornare al 100% in modo da poter fare ciò per cui sono nato“.

Cos’è la sindrome di Ramsay Hunt

La sindrome di Ramsay Hunt è una patologia neurologica derivata dalle conseguenze dell’infezione da virus Herpes Zoster che colpisce ogni anno circa 20mila persone. Il virus paralizza i nervi del volto e può formare vesciche sull’orecchio esterno e interno, vicino al naso e alla bocca. La sindrome è considerata essere una riattivazione improvvisa del virus responsabile della varicella, il quale resta inattivo nelle cellule spinali dell’organismo per tutta la vita, ma può attivarsi a causa dell’immunodepressione.