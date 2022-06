Kangaroo Island: i gatti selvatici stanno portando i dunnart verso l’estinzione

MeteoWeb

La predazione dei gatti selvatici sta mettendo il dunnart di Kangaroo Island, in pericolo di estinzione, un piccolo marsupiale delle dimensioni di un topo che si trova solo sull’isola di Kangaroo al largo dell’Australia meridionale, sull’orlo dell’estinzione. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, evidenzia l’urgente necessità di proteggere le specie vulnerabili dalla predazione dei gatti selvatici, in particolare a seguito di disastri naturali come gli incendi boschivi.

Si stima che siano rimasti solo circa 500 dunnart (Sminthopsis aitkeni) a Kangaroo Island, che si trova al largo della costa dell’Australia meridionale. L’isola ha subito danni significativi durante gli incendi boschivi del 2019-20 e il 98% dell’habitat del dunnart è stato gravemente bruciato. La predazione dei gatti selvatici rappresenta un rischio significativo per molte specie autoctone australiane, ma non è stato ancora confermato se i gatti siano una minaccia per i dunnart di Kangaroo Island.

Louis Lignereux e colleghi hanno studiato l’impatto della predazione dei gatti selvatici sui dunnart di Kangaroo Island valutando il contenuto dello stomaco e il tratto digerente di 86 gatti selvatici catturati tra febbraio e agosto 2020 in aree di conservazione appositamente designate dell’isola. Tutti i gatti sono stati catturati nell’ambito del programma nazionale di controllo dei gatti selvatici e sono stati sottoposti a eutanasia in conformità con le leggi sul benessere degli animali del Sud Australia. Gli autori hanno identificato i resti di otto singoli dunnart di Kangaroo Island nei sistemi digestivi di sette gatti diversi (8,1% dei gatti campionati).

Questi risultati rappresentano la prima conferma che i gatti selvatici predano i dunnart di Kangaroo Island e suggeriscono che sono cacciatori efficienti di questa specie dato il piccolo numero di dunnart che rimangono dopo gli incendi boschivi. Le pressioni combinate di una piccola popolazione isolata, disastri naturali come gli incendi boschivi e la predazione da parte di predatori introdotti come i gatti selvatici potrebbero portare all’estinzione di questa specie vulnerabile, secondo gli autori. Sottolineano la necessità di mantenere il controllo delle popolazioni di gatti selvatici nelle aree che ospitano specie minacciate.