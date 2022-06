La Russia supera l’Iraq: a giugno diventa primo fornitore di greggio dell’India

MeteoWeb

La Russia supera l’Iraq e si appresta a diventare a giugno per la prima volta nella storia il primo fornitore di greggio dell’India, per un primato storico. Il petrolio russo è in procinto di rappresentare il 21% di tutte le importazioni in India, riducendo le quote del greggio iracheno e statunitense

L’India si sta allontanando dal suo greggio preferito: l’Iraqi Basrah, un punto fermo per le raffinerie statali guidate dal CIO. A soppiantare l’Iraq c’è ora la Russia, che potrebbe diventare per la prima volta il più grande fornitore di greggio dell’India a giugno, spingendo l’Iraq al secondo posto. Anche gli Urali russi fortemente scontati hanno ridotto la quota del greggio statunitense, un tempo tra i primi quattro fornitori di petrolio dell’India.