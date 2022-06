Alto Adige: le acque del lago di Monticolo restituiscono il corpo del 19enne scomparso

MeteoWeb

Michael Hafner, 19enne di Andriano, era scomparso domenica scorsa nel lago Grande di Monticolo nella zona di Appiano, in Alto Adige. Oggi pomeriggio le acque del lago hanno restituito il corpo senza vita del giovane.

Il corpo di Michael è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco volontari. Le ricerche hanno impegnato oltre cento uomini ed erano scattate già nel tardo pomeriggio di domenica. Michael era entrato nel lago su uno stand up paddle, tavola da surf con pagaia, e probabilmente è stato colto da malore.

Il corpo del giovane è già stato riconosciuto da un amico. I genitori sono stati informati del ritrovamento del figlio. La salma è stata ricomposta presso l’obitorio dell’ospedale di San Maurizio. Saranno eseguite le analisi di rito per accertare le cause della morte, quasi certamente avvenuta per annegamento: un primo esame non ha rilevato segni di lesioni.