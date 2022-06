Turismo e promozione dei cieli bui: lanciato il progetto STARLIGHT

MeteoWeb

Lanciato il progetto STARLIGHT (Skills for Tourism And Recognition of the importanza of dark skies), finanziato dal programma europeo Erasmus+.

Il progetto STARLIGHT mira ad aumentare le opportunità di lavoro per i giovani europei (18-30 anni) con un background di istruzione/formazione nel turismo e aumento delle competenze per gli operatori turistici già attivi, individuando settori innovativi in ​​linea con le tendenze del mercato e in particolare la promozione dei cieli bui come elemento competitivo per un turismo sostenibile ed esperienziale.

Nonostante l’Europa rimanga la destinazione turistica n°1 al mondo, il turismo europeo deve affrontare molte sfide, a cominciare dalla necessità di rinnovarsi costantemente e migliorare la qualità. Il settore deve adattarsi rapidamente alla rivoluzione digitale e sviluppare nuovi prodotti attraenti in modo sostenibile per le comunità locali e l’ambiente. Saranno necessarie nuove capacità, competenze e conoscenze, sia per i giovani professionisti che per gli operatori esperti.

STARLIGHT coinvolgerà 60 giovani partecipanti che approfondiranno argomenti come astronomia, biodiversità, storia e cultura, inquinamento luminoso. I giovani saranno in grado di creare un business innovativo, costruire pacchetti esperienziali da offrire ai turisti e impareranno a raccontare la storia dei nostri cieli trasformandola in un’opportunità di lavoro.

La partnership è distribuita su sei paesi europei (Austria, Bulgaria, Germania, Italia, Slovenia e Spagna) e comprende varie competenze come astronomia, conservazione della natura e del patrimonio culturale, sviluppo locale e turismo sostenibile.

I partner si sono incontrati a Innsbruck, in Austria, dal 7 all’8 giugno per la riunione di lancio del progetto, ospitata dall’Ufficio del difensore civico tirolese per l’ambiente (Tirol Umweltanwaltschaft). L’evento ha posto le basi per lo sviluppo e l’implementazione di opportunità di formazione sui Cieli Bui nei prossimi due anni e mezzo. “L’esperienza interdisciplinare della nostra partnership è la chiave per creare strumenti educativi ben bilanciati su questo ampio argomento” è stato il commento unanime.

Eventi collaterali, come una visita al locale AlpenZoo, e un incontro con l’Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, hanno permesso ai partecipanti di apprezzare l’inpatto dell’inquinamento luminoso sugli animali notturni e gli sforzi per un uso intelligente dell’illuminazione pubblica nelle città.

Nei prossimi mesi la partnership lavorerà al Project Result 1, il Toolkit del materiale formativo che creerà una base di conoscenze completa da utilizzare come materiale di apprendimento.

La partnership di Starlight:

Istituto Nazionale di Astrofisica Italia (Partner capofila del progetto)

Land Tirol – Tiroler Umweltanwaltschaft Austria

National Business Development Network Bulgaria

Kultur und Arbeit e.V. Germania

Gruppo Azione Locale Escartons e Valli Valdesi s.r.l. Italia

RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica Slovenia

Fundación Camino Lebaniego Spagna