L’Etna conquista il “Photo Nightscape Awards 2022” in Francia

Il video in timelapse di Gianni Tumino, di Ragusa, che ritrae un cielo stellato sopra un temporale sull’Etna e intitolato “THE STARS OVER THE STORM”, si è aggiudicato il 1° premio, nella sezione timelapse, del PHOTO NIGHTSCAPE AWARDS 2022, concorso bandito annualmente dall’Associazione francese “Chasseurs de Nuits” ed arrivata quest’anno alla sua 9° edizione. Al concorso partecipano annualmente astrofotografi di tutto il modo, in diverse sezioni, che quest’anno erano cinque: Foto dalla città, Paesaggi Notturni, Bianco e Nero, Smartphone e Timelapse.

Il tema è sempre lo stesso: coniugare le bellezze del cielo con quelle del paesaggio. Il video vincitore è stato realizzato il 17/04/2021 da Chiaramonte Gulfi (RG), a circa 80 km in linea d’aria dall’Etna, utilizzando diverse fotocamere con obiettivi di varia focale.