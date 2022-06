Lim Boo Liat, brillante zoologo della Malesia: massimo esperto di mammalogia e parassitologia

MeteoWeb

Google celebra con un bellissimo Doodle la vita del Dott. Lim Boo Liat, famoso zoologo malese e principale autorità su tutto ciò che riguarda la diversità biologica della Malesia. Ha contribuito ad avviare lo zoo nazionale della Malesia e ha scritto più di 300 pubblicazioni scientifiche su mammalogia e parassitologia. Il 21 giugno del 2003, il Dott. Lim è diventato il primo uomo del Sud-Est Asiatico e il quarto asiatico a ricevere un’iscrizione onoraria all’American Society of Mammalogists.

Mentre frequentava il liceo a Klang, Selangor, il Dott. Lim frequentava l’orto della scuola per osservare la vita dei piccoli animali e insetti che vi si trovavano. Aveva solo 16 anni quando la Seconda Guerra Mondiale arrivò in Malesia e dovette interrompere gli studi per sostenere la sua famiglia. Nel 1947, dopo la guerra, fece domanda per un lavoro temporaneo di assistente di laboratorio presso l’Institute of Medical Research (IMR).

Nel 1952 fu promosso assistente di laboratorio permanente e fu coinvolto in numerose spedizioni scientifiche. Il Dott. Lim ha condotto ricerche e partecipato a conferenze sugli effetti dei parassiti sul comportamento della fauna selvatica. Dal 1955 al 1969 pubblicò più di 80 articoli scientifici sugli animali vertebrati e gli fu chiesto di dirigere una nuova divisione di ecologia medica presso l’IMR.

Vedendo il suo potenziale e la sua esperienza nel campo, alcuni professori delle università europee gli spianarono la strada per proseguire il Master, nonostante non avesse un’istruzione formale. In effetti, il Dott. Lim non ha nemmeno conseguito la laurea prima della sua promozione all’Università di Aberdeen in Scozia.

Tornò in Malesia nel 1972 e continuò a dirigere la divisione di ecologia medica, questa volta come zoologo a tutti gli effetti. Il Dott. Lim ha conseguito il dottorato di ricerca in Zoologia presso l’Universiti Sains Malaysia nel 1977 ed è stato invitato a collaborare alla direzione del Vector Biology Control Research Unit presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

I suoi contributi nel campo della zoologia e della biodiversità hanno ispirato la prossima generazione di scienziati malesi. Da assistente di laboratorio temporaneo a membro onorario dell’American Society of Mammalogists, il Dott. Lim è un brillante esempio di immensa competenza. Ha un certo numero di specie di parassiti e animali a lui intitolati ed è stato insignito del Premio Merdeka nel 2013.

Google ha deciso di realizzare il Doodle odierno per rendere omaggio ad un grande scienziato: il Doodle è visibile nella home page della Malesia.