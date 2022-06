Meteo Belluno: maggio 2022 più caldo e meno piovoso del normale

MeteoWeb

Il mese di maggio 2022 “è risultato più caldo e meno piovoso del normale” nella provincia di Belluno, secondo l’analisi mensile di Arpa Veneto. “L’ultimo mese della primavera meteorologica è, assieme a giugno, il più instabile dell’anno e anche stavolta ha mantenuto le promesse, con ben 25 giornate caratterizzate da tempo variabile/instabile (sette più del consueto), con soli 5 giorni di bel tempo. Curiosamente però le precipitazioni totali mensili sono state inferiori alle medie, con un solo giorno di prevalente maltempo. In pratica è piovuto spesso ma quasi mai in maniera abbondante, sintomo che non sono mai transitate perturbazioni di una certa consistenza. Si sono avuti, in sintesi, alcuni periodi di instabilità, anche prolungati, intervallati da qualche breve fase di tempo soleggiato”, prosegue l’analisi.

“Le temperature medie mensili sono risultate in genere 2°C superiori alla norma, con una prima decade normale e le due successive decisamente calde, che hanno mostrato i primi valori termici tipicamente estivi. Un sensibile calo termico si è verificato a fine mese. Lo zero termico è variato fra un minimo di 2110 m il giorno 2 ed un massimo di 4000 m il giorno 21. La temperatura media nel capoluogo da inizio anno è quasi nella norma (scarto +0.3°C).

Le precipitazioni totali mensili sono state ovunque inferiori alla norma, anche sensibilmente su Prealpi, basso Agordino e centro Cadore, dove è piovuto circa la metà del consueto. Altrove lo scarto negativo è risultato fra il 25 ed il 40%. La frequenza delle precipitazioni, però, è stata normale o addirittura più elevata di quella media pluriennale, con 12-18 giorni piovosi, a seconda delle zone, a fronte dei 12-14 ritenuti normali. Il bilancio pluviometrico da inizio anno mantiene un deficit consistente sulle zone centromeridionali della provincia, con scarti fra -40 e -60%. L’anomalia risulta inferiore sulle zone settentrionali, con scarti che vanno dal -18% (Arabba) al -38% ad Auronzo. Per il capoluogo, negli ultimi 36 anni, si è avuta così poca pioggia nei primi 5 mesi dell’anno solo in altre tre annate (2003, 1997 e 1993).

Eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese: