A maggio la mortalità più alta in Portogallo almeno dal 1980

La mortalità in Portogallo, per tutte le cause, lo scorso maggio ha registrato il valore più alto almeno dal 1980, ha riportato giovedì scorso il quotidiano locale “i”, citando i dati della National Mortality Surveillance Platform, che estrae informazioni dai certificati di morte emessi nel Paese. Nell’ultimo mese sono morte 10.315 persone, cifra che è più comune nei mesi invernali, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica. Secondo il quotidiano, negli ultimi cinque anni si è registrata una media di 8.864 decessi nel mese di maggio.

Sempre secondo il quotidiano, il Covid-19 spiega questo aumento della mortalità, ma non è l’unica causa. Nonostante ciò, confrontando il mese scorso con maggio 2021, e secondo i dati della Direzione Generale della Salute (DGS) a cui aveva accesso, sono morte per Covid-19 863 persone, nonostante sia il Paese con il più alto tasso di vaccinazioni al mondo (95,6% dell’intera popolazione), 18 volte in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in cui sono stati segnalati 49 decessi a causa dell’infezione da SARS-CoV-2. Tornando al 2020, periodo in cui il Paese era in lockdown e senza vaccini, i decessi dovuti alla malattia sono stati 325, anche se il numero dei casi giornalieri è stato molto inferiore a quello attuale.

Il quotidiano portoghese ha chiesto al DGS di capire se si sta indagando su questo aumento della mortalità, ma non ha ricevuto risposta. I dati della National Mortality Surveillance Platform mostrano che il maggiore aumento della mortalità è stato registrato negli over 85: 1183 decessi in più rispetto a maggio dello scorso anno.