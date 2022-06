Maltempo, primi temporali in Calabria: violento nubifragio a Cosenza, centro storico allagato | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo è arrivato in anticipo di qualche ora rispetto alle previsioni in Calabria: i primi forti temporali pre-frontali stanno colpendo la Valle del Crati, tra Catena Costiera e Sila, e in modo particolare la città di Cosenza, dove s’è verificato un violento nubifragio nella tarda mattinata. La temperatura è crollata a +17°C, dopo che nelle prime ore del mattino aveva raggiunto i +26°C. La pioggia è caduta in modo violento, con accumuli di circa 30–35mm in centro città e picchi di 50mm ad Arcavacata e 40mm a Rende. Ma sono caduti in pochi minuti, provocando pesanti disagi e allagamenti.

Le criticità principali si registrano nel centro storico di Cosenza, dove Corso Mazzini s’è trasformato in un fiume in piena. Allagamenti anche a piazza Bilotti, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. In città è improvvisamente piombato l’autunno. L’acqua ha invaso le strade, rendendo in alcuni casi molto difficoltosa la circolazione dei veicoli. Forti raffiche di vento hanno caratterizzato questo temporale improvviso, accompagnato anche da una grandinata. Molte le chiamate ai Vigili del Fuoco per tombini saltati e scantinati invasi dall’acqua. Alcuni negozi invasi dalle acque hanno dovuto chiudere. i Vigili del Fuoco sono al lavoro per la verifica della situazione su tutto il territorio cittadino. Non risultano, al momento, danni a persone.

Quello di oggi è solo l’inizio di una fase di maltempo che si trascinerà per circa 48 ore, fino a sabato. Cosenza continuerà ad essere colpita da piogge e temporali, e domani farà ancora più freddo: la temperatura scenderà fino a +13°C, come se fossimo a novembre. Il maltempo colpirà in modo particolarmente intenso tutta la fascia tirrenica con nubifragi, grandinate e trombe d’aria.

