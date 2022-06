Maltempo, forti temporali in Emilia Romagna e Veneto: intense grandinate nel Modenese e nel Reggiano | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali stanno attraversando l’Emilia Romagna e il Veneto in direzione est nel pomeriggio di oggi, interessando anche parte del Friuli Venezia Giulia. Una intensa grandinata ha colpito il Modenese, con chicchi anche di dimensioni notevoli, come testimoniano le immagini da Montese (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Grandine anche nel Reggiano.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti in Emilia Romagna finora, segnaliamo: 63mm a Bologna (stazione Parco Cavaioni), 50mm a Borgonuovo, 53mm a Sasso Marconi, 52mm a Monteforco, 44mm a Semelano, 43mm a Maserno, 42mm a Prignano sulla Secchia, 33mm a San Bartolomeo in Bosco, 32mm a Marano sul Panaro. In Veneto, segnaliamo 44mm a Brogliano, 43mm a Feltre, 42mm ad Arsiero.

A causa del maltempo, la strada provinciale 23 a Gombola, nel Modenese, era stata chiusa perché non era percorribile a causa della caduta di materiale inerte e fango sulla sede viaria. La strada è stata riaperta in tempi rapidi grazie all’intervento del personale della Provincia, che ha provveduto alla pulizia e alla rimozione dei detriti. I tecnici sono in azione anche sulla strada provinciale 27, in località San Martino, dove la forte presenza di acqua in strada ha reso difficoltoso il transito.

A Pavullo e Serramazzoni, sull’Appennino in provincia di Modena, interventi dei Vigili del Fuoco per altri allagamenti. Allagamenti anche in Autostrada A13, in particolare tra Forlì e Faenza dove ci sono stati dei rallentamenti al traffico.

