Forte maltempo in Francia: grandine grossa e allagamenti in molte località | FOTO e VIDEO

Per la giornata di oggi, sabato 4 giugno, Météo-France aveva messo 65 dipartimenti in allerta arancione per il rischio di forti temporali. Venerdì 3 giugno è stato il giorno più elettrico dell’anno, con 23.462 fulmini registrati in tutta la Francia e anche oggi i fenomeni di forte maltempo non sono mancati.

Già ieri il maltempo è stato devastante nelle Landes e nel Gers, con grandine delle dimensioni di palline da golf e acquazzoni che hanno provocato tanti danni ai raccolti. Oggi sono stati principalmente i dipartimenti della Francia nordoccidentale ad essere stati colpiti da piogge intense (localmente da 40 a 60mm in breve tempo), violente raffiche di vento e grandine. Violente grandinate hanno coperto la strada con uno spesso tappeto di ghiaccio nel dipartimento Deux-Sèvres.

Le tempeste si sono poi spostate verso Touraine e Loiret. Sono state osservate grandinate tra Tours, Blois e Chartres. Nella regione di Parigi, le strade sono state allagate dopo forti piogge, soprattutto negli Yvelines. A fine giornata, la Torre Eiffel è stata colpita da un fulmine. Nel Massiccio Centrale sono caduti chicchi di grandine di diametro superiore ai 5 centimetri.

